Já se conhecem as formas do novo Honda HR-V e:HEV, o crossover coupé que irá chegar no final deste ano aos concessionários europeus.





Honda HR-V: conheça o novo SUV coupé híbrido

Com um design mais evoluído e atraente, esta terceira geração será proposto apenas na variante híbrida, prosseguindo a estratégica da marca para electrificar toda a sua gama automóvel.

Motorização só híbrida

A tecnologia e:HEV, que já está presente no Honda CR-V, assim como no Jazz e no Crosstar, é composta por um motor térmico e dois propulsores eléctricos, ligados a uma bateria de iões de lítio.

O motor eléctrico será o propulsor principal, enquanto o bloco de combustão servirá como uma espécie de gerador para ele.



Só a velocidades elevadas é que o motor térmico entrará em funcionamento para dar mais força motriz ao crossover coupé.

A insígnia nipónica não desvenda, no entanto, as especificações da motorização nem da transmissão do modelo.

Estética mais arejada

Esteticamente, o Honda HR-V, distingue-se do seu antecessor pelo seu desenho mais dinâmico e arejado.





A grelha do motor, pintada na mesma cor da carroçaria, é agora ripada, substituindo a barra cromada horizontal, a combinar com o pára-choques e os faróis afilados.

O tom desportivo é dado pelas linhas mais acentuadas e verticais de toda a área lateral, e pela linha descendente do tejadilho, que termina num pequeno spoiler.

Já os puxadores das portas traseiras estão parcialmente escondidos ao lado dos pilares C.

Visto por trás, distinguem-se uns farolins horizontais mais estreitos, ligados por uma faixa luminosa "cortada" a meio pelo logótipo da marca.





O pára-choques revela agora um design mais simplificado, com os reflectores reposicionados no difusor.

O visual do Honda HR-V é completado pelas novas jantes em liga leve e pelos resguardos plásticos em preto na parte inferior de toda a carroçaria.

Interior mais requintado

O interior reflecte igualmente a fluidez de linhas, mantendo o espaço a bordo para quatro ocupantes adultos, que já existia no modelo da geração anterior.

Para isso contribuiu, de forma decisiva, a disposição dos componentes híbridos e do depósito de combustível. Presentes estão igualmente os chamados bancos mágicos, para uma flexibilidade do espaço necessário.





O tabliê é marcado por um painel de instrumentos totalmente novo, com o sistema de infoentretenimento, em tudo semelhante a um tablet, a destacar-se ao centro e por cima dos controlos do sistema de climatização.

Também as saídas de ar são agora mais discretas enquanto o volante multifunções de três raios é mais fino.

Pela fotografia do interior, percebe-se que uma das variantes de equipamento terá os estofos dos bancos em pele e tecido, com pespontos em branco e o revestimento plástico das portas e do tabliê em preto brilhante.

Detalhes completos sobre as dimensões, os níveis de equipamento e a motorização, assim como os preços serão previsivelmente conhecidos mais perto do lançamento do Honda HR-V.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?