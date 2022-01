França já tem radares anti-decibéis; infractores multados em 135 euros

É um apaixonado pelo troar do escape livre quando acelera o seu carro? Se viver em França saiba que as autoridades policiais já têm um radar para controlar o excesso de decibéis.

Ao longo das próximas semanas, sete localidades gaulesas irão testar radares sonoros para medir o nível de ruído em zonas sensíveis. Os infractores terão uma multa de 135 euros à espera se o barulho ultrapassar os 90 decibéis.

Um radar-câmara, equipado com dezenas de microfones, começou esta terça-feira em testes numa estrada do parque natural de Vallée de Chevreuse, a 50 quilómetros de Paris.

Motociclistas e condutores de carros transformados aproveitam os fins-de-semana para acelerarem em força nas curvas fechadas da via.

Para além de colocarem em risco de surdez os ouvidos dos habitantes das localidades que a estrada atravessa, a vida deles também fica em perigo devido à velocidade a que circulam.

"É um ruído de fundo permanente em todos os fins-de-semana", explicou à rádio France Info Olivier Bedouelle, presidente da câmara de Saint-Lambert.

"De manhã e à noite, há veículos e motas sem silenciador no escape cujo ruído ultrapassa os 80 ou mesmo os 100 decibéis".

Segundo o novo decreto, os radares serão instalados em zonas urbanas onde a velocidade máxima legal é de 50 km/hora.

Os aparelhos, que têm microfones e câmaras para captarem a matrícula do veículo infractor, farão o "controlo automático do nível de emissão dos ruídos", de acordo com o texto legal.

Não está ainda definido o máximo de decibéis permitido, algo que só acontecerá quando os testes forem concluídos, mas o limite actual foi ficado em 90 decibéis.

Já definido está o valor da multa de 135 euros, que começará a ser aplicada à medida que os testes avançam.

