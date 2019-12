A notícia avançada pelo italiano Al Volante, no final da última semana, parece ter apanhado os fãs de surpresa.

Quatro anos após ter sido apresentado no Salão Automóvel de Los Angeles, a Fiat decidiu cancelar a produção do desportivo 124 Spider, assim como a variante mais musculada baptizada com a insígnia Abarth.





É o fim: Fiat 124 Spider sai do mercado!

Em causa está a não renovação, por parte da Fiat Chrysler Automobiles, da parceria com a Mazda para construir o "irmão gémeo" do MX-5 no Japão.

Segundo o portal transalpino, a decisão pode nem tem a ver com o volume de vendas do roadster.

Só em Itália, terão sido vendidas mais de 4 mil unidades de ambas as versões, um número interessante para um modelo de nicho, entre as 25 mil vendidas no Velho Continente.

O motivo parece ser outro, e com impactos mais significativos para o fim do Fiat 124 Spider: o elevado custo associado à reconversão do motor 1.4 Multi-Air Turbo de 140 cv (170 cv na versão Abarth) para cumprir a normas ambientais europeias Euro 6d-Temp e Euro 6d.

O facto de este desportivo ser também o único da marca italiana a usar aquele motor não terá ajudado muito para manter a sua produção.

Nos mercados norte-americano e asiático, menos restritivos em relação às emissões poluentes, o Fiat 124 Spider e a sua variante Abarth continuarão a ser vendidos, embora não haja informações até quando.

