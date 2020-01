Que tal ser um pai original e construir um carrinho eléctrico para oferecer ao filho no Natal? E se esse mini carro for um Tesla Cybertruck capaz de rebocar um Mercedes Classe R? A brincadeira está assegurada!





Danado para a brincadeira: mini Cybertruck reboca Mercedes

Pois foi com essa ideia em mente que Frank Sachsenhausen decidiu meter mãos à obra: construir, para o pequeno Jesse James, uma miniatura o mais fiel possível da pickup mais famosa do nosso planeta.





Danado para a brincadeira: mini Cybertruck reboca Mercedes

Metalúrgico de profissão, o responsável da canadiana GTA Sheet MetalSachsenhausen usou como base de trabalho o kart eléctrico do filho e as chapas de alumínio que são o objecto de trabalho da empresa.

Sachsenhausen foi revelando o andamento do projecto no Facebook, com as primeiras fotografias a serem publicadas na página da empresa no início de Dezembro.

No primeiro vídeo entretanto publicado no dia de Natal, é ver o filho a acelerar com o mini Cybertruck e a fazer um pião em grande estilo.

O melhor, no entanto, está no segundo vídeo: ao volante da pickup, o miúdo consegue rebocar um pesadíssimo Mercedes Classe R.

Só podemos imaginar a potência eléctrica do mini carro para conseguir esse feito, porque as especificações técnicas do carrinho não foram reveladas

Embora tenha duas portas, o pequeno Jesse James apenas pode entrar no mini Cybertruck pelo tejadilho. Tirando, a réplica pouco fica a dever ao modelo original; até os faróis e os farolins funcionam!

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?