COVID-19: Elon Musk passou de achar o pânico “idiota” para dizer que vai fazer ventiladores

Elon Musk, fundador e CEO da Tesla, começou por caracterizar o pânico do coronavírus como "idiota" e por manter a unidade de produção da Tesla, em Fremont, a funcionar, não obedecendo a uma ordem emitida pelo condado de Alameda, na Califórnia (EUA), que dava conta de que os trabalhadores que se sentissem doentes ou mesmo desconfortáveis não podiam ir trabalhar. Mas agora, o empresário sul-africano mudou de ideias e até já se mostrou disponível para construir ventiladores.

I feel the same, but what is your reason for thinking why @elonmusk ? https://t.co/Y421gvWfov — Fxzz (@FxzzOnTheBeat) March 8, 2020

Pouco depois da Tesla confirmar que ia suspender o funcionamento da fábrica de Fremont, onde recentemente arrancou a produção do Tesla Model Y, foram vários os pedidos de ajuda a Elon Musk através do Twitter, pedindo ao multimilionário que usasse a fábrica da Tesla para produzir os ventiladores que os hospitais norte-americanos tanto precisam.

We will make ventilators if there is a shortage — Elon Musk (@elonmusk) March 19, 2020

E foi precisamente na resposta a um desses "tweets" que Musk confirmou que estaria disposto a fazê-lo caso "houvesse escassez". Mais tarde, já noutro "tweet", Musk afirmou mesmo que com os sistemas de ar-condicionado e ventilação da Tesla e com os sistemas de suporte de vida das naves espaciais da SpaceX (empresa também criada por si) não será difícil fazer ventiladores, mas avisou que "não podem ser construídos imediatamente".

Tesla makes cars with sophisticated hvac systems. SpaceX makes spacecraft with life support systems. Ventilators are not difficult, but cannot be produced instantly. Which hospitals have these shortages you speak of right now? — Elon Musk (@elonmusk) March 19, 2020

Escusado será dizer que o eco destas afirmações de Musk rapidamente chegou a todos os cantos dos Estados Unidos, com Bill de Blasio, Mayor de Nova Iorque, a pedir ajuda directamente ao fundador da Tesla. "Vamos entrar em contacto com a sua equipa para perceber as potenciais necessidades", respondeu Musk.

Sounds good, we will connect with your team to understand potential needs — Elon Musk (@elonmusk) March 19, 2020

Resta agora saber quanto tempo levará Musk e a sua equipa a criar um dispositivo que possa ajudar as equipas médicas no suporte de doentes infectados com o COVID-19, que no nosso país já fez seis vítimas mortais.