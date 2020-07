Comece a poupar: Mercedes-AMG GT Black Series a partir de 335.240 euros!

O leitor é daqueles fãs por super carros exclusivos, que ficou maravilhado com o novo Mercedes-AMG GT Black Series revelado na semana passada?

Pois prepare a carteira, porque o bólide não é nada barato. As pré-encomendas na Europa abriram esta sexta-feira, com um preço de arranque de 335.240 euros na Alemanha.

Fica então a pergunta: prefere optar pelo GT Black Series ou comprar antes dois Mercedes-AMG GT R, que naquele país estão no mercado partir de pouco mais de 165.450 euros?

Claro que esta novidade tem argumentos ímpares que o "irmão" não tem. Basta abrir o capô para perceber que o V8 AMG é o mais potente de todos os tempos.

O bloco biturbo de 4.0 litros debita qualquer coisa como 730 cv de potência entre as 6700 e 6900 rotações por minuto, e 800 Nm de binário máximo entre as 2000 e as 6000 revoluções a cada 60 segundos.

Uma transmissão AMG Speedshift DCT 7G de sete relações com dupla embraiagem às rodas traseiras dispara o GT Black Series para os 100 km/horas em 3,2 segundos.

Se quiser chegar a toda a brida aos 200 km/hora, tem de "aguardar" nove segundos bem agarrado ao volante.

Acreditamos que dever ser um "tirinho" para chegar aos 325 km/hora que tem de velocidade máxima.

Sem dúvida que este Mercedes-AMG GT Black Series tem nas pistas de corrida o espaço ideal para lhe retirar todas as valências mecânico-tecnológicas.

Capô ventilado, entradas de ar generosas e elementos aerodinâmicos quanto bastem, rematados por uma enorme asa traseira, dão-lhe uma estranha semelhança com o Mercedes-AMG GT3, a versão de competição do super carro alemão.

Aliás, se dúvidas houver, basta dizer que os mancais dos braços superior e inferior do eixo traseiro vêm directamente daquele super modelo.

Além de revelar os 335.240 euros que o Mercedes-AMG GT Black Series custa, foi também esta sexta-feira apresentada uma pintura reservada apenas aos modelos da série Black.

O Laranja Magma é proposto como cor opcional mas o aspecto ainda mais agressivamente desportivo que lhe confere é impressionante.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?