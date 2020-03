Mercedes-AMG GT 73 será “super híbrido” com 815 cv

A Mercedes continua os testes de desenvolvimento do Mercedes-AMG GT 73 Plug-In Hybrid no norte da Europa, em condições extremas, que será revelado ao mundo antes do final deste ano.

Um dos exemplares de teste foi apanhado quase sem camuflagem, confirmando aquilo que todos nós já suspeitávamos: o AMG GT 73 terá uma imagem em tudo semelhante ao AMG GT 63 S, e isso são óptimas notícias.

Destaca-se, naturalmente, a enorme grelha dianteira Panamericana, a asa traseira activa e claro, as quatro saídas de escape de grandes dimensões. Ainda assim, e uma vez que se trata de uma variante com mecânica híbrida, esta versão contará com uma tomada de carga no pára-choques posterior, tal como acontece com os híbridos plug-in da marca de Estugarda.

Criado para rivalizar com o Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid e para se posicionar acima do AMG GT 63 S, pelo menos em termos de performances, este GT 73 vai combinar o já conhecido motor V8 biturbo de 4.0 litros da AMG com um propulsor eléctrico montado no eixo traseiro, adoptando assim uma configuração de tracção integral.

Os números finais ainda estão por confirmar, mas estima-se que a potência combinada deste "monstro" híbrido ronde os 815 cv e que o exercício de aceleração dos 0 aos 100 km/h seja cumprido em menos de três segundos.



Nota: Este artigo foi ilustrado com imagens do Mercedes-AMG GT 63 S 4 Portas