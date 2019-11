"Clássicos" italianos brilham em campanha de CR7

Não é só nos relvados dos estádios mais famosos do mundo que Cristiano Ronaldo continua a brilhar. Aos 34 anos, o internacional português abraçou uma série de negócios que o têm colocado na ribalta.

E a colecção Playfectionism, uma linha de vestuário masculino em que o próprio CR7 mostra os músculos como modelo, é o exemplo mais recente.

Não vamos aqui falar das peças que o internacional luso está a promover mas sim dos carros clássicos que têm servido de cenário para as campanhas fotográficas. E que carros…

Um dos mais bonitos é o Alfa Romeo 1900 C52 'Disco Volante', um raríssimo protótipo criado em 1952, do qual apenas existe um exemplar dos cinco produzidos.

Se ainda está a salivar com a beleza deste desportivo, como é que reagirá face ao próximo delírio mecânico-estílístico? Trata-se do Fiat Turbina, uma ideia louca criada em 1954 com uma turbina a jacto em lugar do tradicional motor de combustão.

As linhas futurísticas do protótipo, do qual só existe esta peça única, terão mesmo servido de inspiração ao ilustrador belga André Franquin no desenho do Turbot.

O descapotável azul foi o carro que animou as aventuras em banda desenhada de Spirou, Fantásio, Marsupilami e Spip durante toda a década de 50.

Não terá o mesmo nível de raridade mas já é difícil cruzarmo-nos com um dos 350 mil Fiat 600 Multipla que se fabricaram entre 1956 e 1967.

Terminamos a nossa mostra em duas rodas, com a Gilera Grand Prix, uma moto de competição que deu cartas nos circuitos durante os anos 50.

A sessão fotográfica, conduzida por Frederico Martins, teve como cenário a pista de testes construída em 1926 por cima do edifício principal do complexo fabril da Fiat em Lingotto, Turim.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?