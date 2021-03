Citroën C3 Aircross redesenhado ganha mais conforto e tecnologia

Estava na hora de renovar o Citroën C3 Aircross para o SUV compacto manter toda a actualidade do modelo que já vendeu mais de 300 mil unidades desde o lançamento em 2017.

E são muitas as diferenças que se encontram nesta renovação, a começar logo pela secção dianteira inspirada no protótipo CXperience, e que já se estreou no C3.

Exterior revigorado

Os faróis LED são agora bem mais rectagulares, a ladear a grelha redesenhada e integrada num pára-choques bem mais musculado que salienta a robustez do crossover urbano.

O capô alto e horizontal reforça essa percepção, a que se somam as protecções conjugadas com a área vidrada em redor da carroçaria.

O crossover assume-se como um carro para a família nos seus 4.160 mm de comprimento, por 1.760 mm de largura e 1.640 mm de altura, com 2.600 mm de distância entre eixos.

A bagageira mantém-se com 410 litros, que crescem para 520 quando é avançado o banco traseiro, até aos 1.289 litros com o seu rebatimento.



E, para mostrar toda a sua versatilidade e capacidade de personalização, o C3 Aircross permite agora 70 combinações, apoiadas em sete cores exteriores, das quais três são novas.

A elas somam-se quatro pack colors, sendo também duas novas com efeito texturizado, tonalidades branca ou preta para o tejadilho, e novas jantes em liga leve de 16 e 17 polegadas com acabamento brilhante Diamond Cut ou Full Black.





Ambientes para todos os sentidos

Quando ao interior, o Citroën C3 Aircross oferece agora quatro ambientes diferenciados, com o de série a ser composto por estofos cinzentos, com a decoração do painel de bordo em cinzento texturado.

O Urban Blue exibe tecidos em azul com efeito de pele nos revestimentos, enquanto o Metropolitan Graphite mistura um tecido grafite com efeito de pele a um tecido cinzento claro.



Por fim, o Hype Grey combina o efeito de pele verde acinzentada ao tecido com efeito de couro negro. Os dois últimos ambientes são sublinhados por pespontos com chevrons estilizados, já estreados no novo Citroën C4.

Mais tecnologia de segurança

Os bancos Advanced Comfort, presentes no C4 Cactus e C5 Aircross fazem agora parte dos ambientes deste modelo, excluindo o de série.

Quanto à tecnologia, ela foi agora revista e aumentada com um novo ecrã táctil de nove polegadas com o sistema Citroën Connect Nav, e função Mirror Screen para Android Auto e Apple CarPlay.

São igualmente propostos o carregamento de telemóveis sem fios e o sistema Citroën Connect Assist.

Em termos de assistência à condução, o SUV compacto dispõe de 12 tecnologias próprias como o visor head-up a cores, reconhecimento de sinais de trânsito, travagem activa de emergência e comutação automática de luzes.





Opcionalmente, pode ainda dispor de equipamentos como o acesso mãos-livres, Park Assist e câmara Top Rear Vision para ajudar no estacionamento.

Incluído está ainda o sistema Grip Control com Hill Assist Descent, para modular a motricidade das rodas dianteiras em função do terreno e controlar a velocidade de descida em inclinações acentuadas.

A oferta propulsora mantém-se com duas opções a gasolina e outras tantas a gasóleo, respectivamente, com o motor PureTech de 1.2 litros e 110 ou 130 cv, e Blue HDi de 1.5 litros de 110 ou 120 cv.





As motorizações menos potentes para ambos os combustíveis estão associadas a uma transmissão manual de seis velocidades, com as mais "fortes" a serem acopladas a uma caixa automática de seis relações.

As primeiras unidades do Citroën C3 Aircross começarão a chegar aos concessionários nacionais em Junho, e não foram ainda avançados preços para cada versão.

