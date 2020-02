Citroën C3 tem cara nova e muitas novidades

Lançada em 2016, a terceira geração do Citroën C3 revelou-se um verdadeiro sucesso de vendas para a fabricante francesa, somando 750 mil unidades vendidas em todo o mundo. Mas apesar dos bons números, a marca do "Double Chevron" quer assegurar-se de que este modelo continua a vender a bom ritmo e para isso já lhe deu a habitual actualização de meio ciclo de vida.

A maior novidade do C3 está na dianteira, totalmente redesenhada e inspirada no protótipo CXperience. Destaca-se a grelha cromada em formato de "X" e a nova assinatura luminosa (de série em LED). De perfil, destaque para as novas jantes (de 16’’ e 17’’) e para os novos "Airbumps", que continuam a vincar o carácter jovem e divertido desta proposta.

No interior também assistimos a mudanças, mas muito mais conservadoras. A renovação ao nível do habitáculo foi bem mais discreta e resume-se a novos acabamentos e à introdução dos bancos "Advanced Confort", já conhecidos nos C4 Cactus e C5 Aircross.

No campo da tecnologia, o C3 também recebeu novas "armas", passando agora a contar com 12 sistemas de ajuda á condução, entre eles o "Active Safety Brake", o "Hill Start Assist" e o sistema de monitorização do ângulo morto, isto já para não falar dos novos sensores de estacionamento.

Com chegada prevista ao mercado nacional para Junho deste ano e ainda sem preços conhecidos, o C3 estará disponível com um bloco 1.2 PureTech com 83 e 110 cv e com o 1.5 BlueHDi com 99 cv.