BMW M4 e M4 GT3: ícones "camuflados" para a estrada e para os circuitos

Não podem ainda ser apreciados em todo o seu esplendor mas sente-se já a emoção em redor dos dois bólides.

A BMW vai revelar os novos M4 e M4 GT3 no Grande Prémio de Styria em MotoGP, que acontece este fim-de-semana no circuito austríaco de Spielberg.

E, para realçar o impacto que ambos os carros irão provocar, convém que o português Miguel Oliveira, da Red Bull KTM Tech 3, esteja atento.

O vencedor da prova irá receber do construtor bávaro um BMW M4 novinho em folha.

Se é verdade que há vários detalhes ainda camuflados, salta de imediato à vista a enorme grelha do motor de ambos os modelos.

Em termos de arrojo visual, no entanto, a versão para as pistas de corrida ganha aos pontos ao irmão mais "dócil".

Atente-se na frente agressiva e nas entradas de ar do capô, bem como a enorme asa traseira e um difusor que não deixa ninguém indiferente.

O BMW M4, que será apresentado oficialmente em Setembro, guarda um motor de 3.0 litros com seis cilindros em linha desenvolvido com a tecnologia M TwinPower Turbo.

Em termos de potência, estamos a falar de 480 cv passados ao solo através de uma caixa manual de seis velocidades, no que respeita ao BMW M4.

A variante M4 Competition, com 510 cv, será equipada com uma transmissão M Steptronic de oito relações com sistema Drivelogic.

Em relação ao BMW M4 GT3, tudo continua no segredo dos deuses em termos de desempenho.

Sabe-se apenas que irá participar em várias corridas durante o próximo ano antes de, em 2022, substituir em definitivo o BMW M6 GT3 como o modelo topo de gama para as equipas privadas de competição.

