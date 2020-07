BMW de 1 milhão de euros “roubado" já está em casa

Juan Lumbreras, dono de uma oficina de Vigo especializada no restauro de "clássicos" automóveis, tinha dado o alerta no Facebook no último domingo.

Um raríssimo BMW 328 de 1939, avaliado em 1 milhão de euros, tinha sido roubado, na madrugada de sábado, da colecção particular do médico Lopo de Carvalho, em Geraz do Lima, Viana do Castelo.

O descapotável pré-Segunda Guerra Mundial foi recuperado pela PSP em Lisboa na segunda-feira, numa garagem na freguesia Telheiras.

Segundo o Jornal de Notícias, foi uma empresa de reboques que respondeu ao apelo no Facebook identificando onde está guardado.

Rocambolesca é a história que está por trás do "roubo" porque tudo indica que se terá tratado de uma disputa de herdeiros.

Como indica o diário, um dos filhos da dona da colecção foi passar férias a casa da mãe, levando o carro com ele quando regressou a Lisboa.

A irmã apresentou de imediato a denúncia na GNR, mas com a reserva de que não houvesse procedimento criminal.

Entretanto, o BMW 328 já voltou ao seu lugar original na colecção Lopo de Carvalho.

