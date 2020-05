Polícia basca incrédula com “garagem” recheada de “clássicos” roubados

Imagine que está à frente de uma força policial com a missão de investigar o roubo de um estaleiro municipal, no final de Abril, de um gerador electrogéneo de três toneladas avaliado em mais de 15 mil euros.

Agora espante-se quando, ao fazer a revista à casa do suspeito, descobre num armazém anexo uma colecção de "clássicos" desportivos.

Foi o que sucedeu na última semana aos agentes da Ertzaintza, a polícia autonómica do País Basco, quando identificaram e detiveram o suspeito do assalto.

No barracão ao lado da casa em Getaria, uma vila costeira entre Bilbau e San Sebastián, depararam-se com uma caverna digna do conto ‘Ali Babá e os 40 Ladrões’.

Vários Mitsubishi Lancer Evolution, um Renault 5 Turbo e outro R5 Copa Turbo, um BMW M3, um Ford Escort Cosworth e outro Sierra Cosworth, um Peugeot 205 GTI, um Lancia Delta Integrale… São 26 desportivos que marcaram os anos 80 e 90!

Curiosidade? Aparentemente, todos os bólides tinham sido roubados e alguns já tinham os números do quadro forjados, entre outras irregularidades.

A Ertzaintza já confirmou que os carros, alguns deles muito valiosos pela sua raridade, foram roubados em vários países europeus e estavam para venda nos mercados da especialidade.

Além dos desportivos e do gerador entretanto recuperados, a Ertzaintza "apanhou" também várias armas e dinheiro, proveniente, ao que tudo indica, de negócios ilícitos.