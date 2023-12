A Alpine e a Michelin voltaram a aliar-se para o desenvolvimento de pneumáticos específicos para os futuros "eléctricos" da insígnia francesa.

Alpine A290 vai ''calçar'' pneus Michelin feitos à medida

A ser revelado no próximo ano, o novo A290 poderá comportar três tipos de pneus – dois para o Verão e um para o Inverno – para jantes de 19 polegadas.

As vias mais largas permitiram aumentar para 225 mm a banda de rodagem do pneu elevando a superfície de contacto com o solo.

O Pilot Sport EV consiste num pneu desportivo de Verão, com eficiência energética optimizada, que combina aderência, longevidade e autonomia.

Já o Pilot Sport S5, também para a estação mais quente do ano, está concebido para extrair todo o potencial do A290 em pisos secos e molhados.

O Pilot Alpin 5 assume-se como um pneu de inverno com um elevado nível de aderência em pisos molhados ou cobertos de neve.

Cada pneumático é facilmente identificável através de uma marcação única, garantindo que o desempenho original é mantido a cada substituição.

Essa marcação estará presente em todos os pneus que irão equipar a futura gama eléctrica Dream Garage da Alpine.

