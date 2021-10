Bugatti Chiron Super Sport 300+ recebido nos EUA com fogo de artifício

Os dois primeiros Bugatti Chiron Super Sport 300+ já "aterraram" nos Estados Unidos e o concessionário que os recebeu decidiu fazer uma festa de arromba.

Nada de surpreendente, já que não é todos os dia que se acolhe o Bugatti de produção mais rápida do mundo.

A Miller Motorcars, sediada em Greenwich, no estado do Connecticut, incluiu no programa um espectáculo de luz e som, abrilhantado com muito fogo de artifício.

Os dois hiper carros dos oito já construídos pela Bugatti, de uma produção limitada a 30 exemplares, foram também os primeiros a serem entregues aos respectivos donos.

Recorde-se que um protótipo do Bugatti Chiron Super Sport 300+ bateu há dois anos o recorde de velocidade, ao bater nos 490,484 km/hora.

