Lewis Hamilton renova contrato com Mercedes por mais uma época

"Estou muito entusiasmado por fazer a minha nona temporada com os meus companheiros da Mercedes", afirmou esta segunda-feira Lewis Hamilton, de acordo com a agência Lusa.

A frase do actual campeão mundial de Fórmula 1 segue-se à confirmação pela escuderia alemã, esta segunda-feira, da renovação do contrato por mais uma época na categoria rainha do desporto automóvel.

O o piloto britânico, de 36 anos, afirmou ainda acreditar que a equipa vai "levar o sucesso ainda mais longe, ao mesmo tempo que procura sempre melhorar, tanto dentro como fora da pista".

O heptacampeão mundial poderá assim, ao volante de um Mercedes, tentar conquistar o oitavo título mundial de Fórmula 1.

Se o conseguir será um feito inédito na história da modalidade, depois de ter igualado, em 2020, os sete conquistados pelo alemão Michael Schumacher (1994, 1995, 2000, 2001, 2002, 2003 e 2004).

Uma das "componentes mais significativas" da renovação, que foi revelada pela própria Mercedes, é o compromisso para uma maior diversidade e inclusão no desporto, juntando esforços para uma fundação conjunta.

"Estou igualmente determinado em continuar a jornada que começámos para tornar o desporto motorizado mais diversificado para as gerações futuras, e estou muito agradecido à Mercedes por apoiar-me nesse desiderato", sublinhou Hamilton.

O piloto britânico estreou-se no "circo" da Fórmula 1 em 2007, pela McLaren,conquistando no ano seguinte o primeiro título da carreira.

Em 2013, substituiu Michael Schumacher na Mercedes, tendo conquistado mais seis títulos – em 2014, 2015, 2017, 2018, 2019 e 2020 – desde então.

Ao longo da carreira na Fórmula 1, atingiu vários recordes absolutos da modalidade, como o número de vitórias (95), pódios (165) e pole positions (98).

