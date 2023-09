(Un)Serious Race Series: Verstappen às ''aranhas'' num camião Kei

Antes do GP Japão que se corre este domingo no circuito de Suzuka, os pilotos da Red Bull e AlphaTauri voltaram a submeter-se às diabruras do patrocinador.

Max Verstappen, Sergio Pérez, Yuki Tsunoda e Liam Lawson fizeram primeiro um pit stop no estádio Aryake em Tóquio.

À sua espera estavam os icónicos camiões Kei, numa verdadeira colisão enterre o desporto automóvel e a cultura pop japonesa.

Nesta terceira (Un)Serious Race Series, os quatro pilotos foram convidados a fazerem as manobras mais radicais para fugirem aos obstáculo que lhes apareciam à frente.

Numa reviravolta inesperada, foram Verstappen e Pérez a triunfarem, quebrando a sequência de vitórias de Tsunoda no seu país natal.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?