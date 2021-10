Romain Grosjean acidentado… a guiar 'pace car'!

Romain Grosjean e o colega de equipa Ed Jones sofreram no último fim-de-semana um aparatoso acidente… a bordo de um pace car!

O incidente aconteceu antes do Grande Prémio de Laguna Seca, prova a contar para o campeonato de IndyCar nos Estados Unidos.

Depois de algumas voltas de reconhecimento à pista ao volante de um Honda Civic Type-R Pace, Romain Grosjean perdeu o controlo do carro devido a problemas de travões.

Piloto e copiloto da Dale Coyne Racing chocaram contra uma pilha de pneus no pit lane, o que amorteceu o choque. Mesmo assim, a violência do embate não evitou o disparo dos airbags, como se pode ver nas imagens filmadas a bordo.

Recorde-se que Romain Grosjean sofreu em Novembro passado um grave acidente a bordo do seu Haas F1 no Grande Prémio do Bahrain em Fórmula 1.

