Recorde mundial: 707 Mazda MX-5 aceleraram em Modena

É mais um recorde mundial para a Mazda conseguido no último domingo, e logo para o Guinness World Records: o circuito italiano de Modena juntou 707 MX-5 de diferentes gerações.

Foi a maior concentração dos roadsters da marca japonesa, batendo as 683 unidades conseguidas em 2013 nos Países Baixos.

Os exemplares das quatro gerações do icónico modelo deram uma volta completa ao famoso circuito, sob o olhar atento do juiz-controlador oficial adjudicado ao evento.

O recorde foi oficializado às 18h00 locais (17h00 em Portugal Continental), numa acção única que permitiu à equipa da Mazda Itália reescrever um capítulo importante na história do roadster mais vendido do planeta.

As milhares de pessoas que testemunharam o feito puderam participar em muitas outras actividades organizadas pela insígnia.

Destacou-se a apresentação O Prazer de Condução Nunca Morre, pelo engenheiro Nobuhiro Yamamoto, gestor dos programas da terceira e quarta gerações do Mazda MX-5.

Elisa Artioli, entusiasta do modelo e neta de Romano Artioli, antigo patrono da Lotus, assim como Andrea Levy, presidente do MI.Mo Milano Monza Motor Show também estiveram presentes no evento.

Os oradores explicaram as histórias que espoletaram a sua paixão pelo MX-5, e o prazer de condução amplamente reconhecido na Mazda como Jinba Ittai, que simboliza a ligação intuitiva entre um automóvel da marca e o seu condutor.

