Peugeot 408 renova-se com mais estilo e tecnologia; saiba os preços

Demorou o seu tempo a chegar a Portugal mas está já oficializada a abertura das encomendas com os preços definidos para toda a gama.

O Peugeot 408 revela um visual ainda mais expressivo depois da reestilização a que foi submetido por dentro e por fora, sem esquecer o reforço das tecnologias a bordo e dos assistentes à condução.

É também o primeiro modelo a iluminar o nome da insígnia francesa na traseira, numa ligação perfeita ao símbolo iluminado da marca do leão ao centro da grelha frontal.

Dividida nos níveis de equipamento Allure e GT, a entrada na gama do SUV coupé "disfarçado" de fastback arranca nuns promocionais 33.565 euros.

Sofisticado nos detalhes

Mais elegante do que nunca, o Peugeot 408 assume um visual ainda distinto apoiado em linhas bem definidas e em detalhes sofisticados nas áreas dianteira e traseira.

O redesenho da secção frontal permitiu configurar a grelha com um efeito tridimensional, , em perfeita ligação com a "escultura" 3D mais assertiva dos pára-choques.

Destaca-se ainda a nova assinatura luminosa na proa e na popa do SUV coupé pela reinterpretação das "três garras" em faixas LED ligadas por uma linha de luz a toda a largura do SUV coupé.

As novidades completam-se com o lançamento da cor Verde Flare de série, com variações de tom segundo o foco da luz solar ou artificial, acompanhadas de jantes de 17 e 19 polegadas em liga leve.

Materiais de qualidade superior

O recurso a materiais de qualidade superior para os bancos e os acabamentos distinguem um habitáculo acolhedor, "decorado" com a mais recente geração i-Cockpit com novos grafismos no painel de instrumentos de dez polegadas.

O espaço a bordo é mais do que generoso, principalmente para quem viaja atrás, graças aos 2,79 metros que que se mantêm a separar os dois eixos, num carro que mede 4,69 metros de comprimento.

A capacidade do porta-bagagens é idêntico ao do antecessor, ao oferecer 536 litros nas versões micro híbrida e eléctrica, baixando para os 471 litros na variante híbrida plug-in devido ao tamanho da bateria.

Soma-se também o melhor conforto térmico e acústico interior graças a vidros mais espessos, com o habitáculo a ganhar maior luminosidade se se optar pelo tejadilho panorâmico.

Só motorizações electrificadas

O renovado Peugeot 408 continua disponível em três motorizações eletrificadas, com a entrada na gama a fazer-se com o micro híbrido turbo de 1.2 litros e 145 cv aliado à transmissão automática e-DCS6 de seis relações.

Já a motorização da versão 100% eléctrica mantém-se inalterada com os seus 157 kW (213 cv) e 343 Nm, com a bateria NMC de 58,2 kWh a proporcionar até 456 quilómetros de autonomia.

A acompanhá-lo estão novos recursos como o pré-condicionamento da bateria, a função Vehicle-to-Load (V2L) e a conectividade Plug & Charge em estações de carregamento compatíveis.

A principal novidade está mesmo na variante híbrida plug-in, que viu a potência passar de 225 para 241 cv, sendo uma estreia na Peugeot e no próprio grupo Stellantis.

Equipada com a transmissão automática e-DCS7 de sete relações, usa um motor turbo a gasolina de 1.6 litros e quatro cilindros com 179 cv e 250 Nm.

A ele está aliado o propulsor eléctrico de 92 kW (125 cv) e 118 Nm, alimentado por uma bateria de 14,6 kWh para uma autonomia combinada até 85 quilómetros.

Já com as encomendas abertas para todas as versões da gama, os primeiros exemplares chegam em Maio aos concessionários nacionais.

Versão Acabamento Preço Hybrid 145 cv e-DCS6 Allure Desde 37.065 euros Hybrid 145 cv e-DCS6 GT Desde 40.865 euros Electric 213 cv Allure Desde 43.195 euros Electric 213 cv GT Desde 46.555 euros Plug-In Hybrid 240 cv e-DCS7 Allure Desde 43.895 euros Plug-In Hybrid 240 cv e-DCS7 GT Desde 47.195 euros

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?