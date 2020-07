Oficial: GP Portugal de F1 a 25 de Outubro em Portimão

Já é oficial: o Grande Prémio de Portugal em Fórmula 1 acontece no fim-de-semana de 23 a 25 de Outubro no Autódromo Internacional do Algarve.

É o regresso ao país da categoria rainha do desporto automóvel, 24 anos depois da última visita ao Autódromo do Estoril.

A confirmação foi festa esta sexta-feira no portal oficial da Fórmula 1, que apresentou as novas corridas que farão parte do calendário.

O Grande Prémio da Alemanha acontece entre 9 e 11 de Outubro, no circuito de Nürburgring, e o Grande Prémio de Itália, entre 31 de Outubro e 1 de Novembro, na pista de Imola.

Surpresa (ou talvez não) é que esteja prevista a presença de público nas bancadas da prova portuguesa, afirmou à Lusa Ni Amorim, presidente da Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting.

Recorde-se que já eram conhecidas as dez primeiras provas do novo calendário, com a ronda inicial a disputar-se no circuito de Spielberg, na Áustria, a 5 de Julho.

A pista austríaca recebeu outra prova no fim-de-semana-seguinte, antes da realização do Grande Prémio da Hungria a 19 de Julho.

