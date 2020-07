F1: Hamilton vence na Áustria. Ferrari vive autêntico pesadelo

Lewis Hamilton conquistou este domingo o GP da Estíria, na Áustria, depois de sair para esta segunda prova do Mundial de Fórmula 1 na "pole position".

O piloto britânico, da Mercedes-AMG Petronas, subiu ao pódio ao lado de Valtteri Bottas (2.º), seu companheiro de equipa e vencedor da primeira prova da época, e de Max Verstappen (3.º), da Red Bull Racing.

Mas a corrida austríaca acabaria por ficar marcada pela colisão entre os dois Ferrari, num dia que foi um autêntico pesadelo para a Scuderia italiana. Depois de uma qualificação onde o 10.º lugar de Vettel e o 14.º posto de Leclerc deixaram muito a desejar, os dois monolugares da formação do Cavallino Rampante embateram um no outro durante a primeira volta e acabaram por abandonar.

O jovem piloto monegasco, que embateu contra o alemão Sebastian Vettel, danificando-lhe a asa traseira, admitiu que deixou a equipa mal e pediu desculpa a todos. "Obviamente que as desculpas não são suficientes numa altura destas. Deixei mal a equipa. Pedir desculpas não é suficiente. Espero ter aprendido com o meu erro e voltar mais forte nas próximas corridas", disse o monegasco.

Bottas continua a liderar

Apesar da vitória de Hamilton, Valtteri Bottas continua na liderança do mundial de condutores da Fórmula 1, com 43 pontos, mais seis que o piloto britânico, que subiu ao segundo posto, com 37 pontos.

A Mercedes lidera o Mundial de Construtores, com 80 pontos. A McLaren está em segundo, com 39, com a Red Bull a fechar o pódio, com 26 pontos.

A próxima prova disputa-se no domingo, na Hungria.