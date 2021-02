Novo GT da Porsche já tem vídeo; será o GT3?

Faltam menos de cinco dias para a Porsche estrear o novo 911 GT, a 16 de de Fevereiro, mas a marca de Estugarda está já abrir o apetite aos porschistas.

A marca de Estugarda revelou esta quinta-feira o primeiro vídeo do super carro, a juntar à imagem escurecida que já tinha revelado no sábado.

Por alguma razão, a Porsche não diz explicitamente que é o GT3; apenas o descreve como "o novo super desportivo GT".

E, no entanto, na Super Bowl de 2020, a insígnia alemã já tinha avançado com um anúncio da próxima geração do GT3 nas televisões que transmitiram a final do futebol americano.

Acredita-se que será esse super desportivo que será estreado, nem que seja por o vídeo mostrá-lo no mesmo tom azul que a versão apresentada há um ano atrás.

À partida, montado no carro estará uma evolução do bloco de 4.0 litros naturalmente aspirado de 520 cv da série 991.2 GT3 RS.

Todavia, estará agora restringido ao limite imposto pela União Europeia às emissões poluentes, mas a aerodinâmica e a força descendente terão sido substancialmente melhoradas.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?