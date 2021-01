Não foi um super desportivo particularmente amado pelos fãs da marca, seja por causa do desenho dos faróis ou por o motor ser arrefecido a água e não a ar como os seus antecessores.





Blindado: este Porsche 911 é à prova de balas!







Contudo, o que dizer deste Porsche 911 Carrera da série 996 completamente blindado, que é único na história do mítico modelo da insígnia de Estugarda?

Na verdade, este exemplar não foi nenhum devaneio de uma oficina de tuning, ao contrário do que se possa pensar.

Este 996 Carrera exclusivo, que saiu da linha de montagem do construtor, e que agora faz parte da colecção do Museu da Porsche, foi blindado a pedido de um cliente.

Pintado num Dragonfly Turquoise Metallic, nele foram montados vidros Sekurit, reforçados com 20 mm de espessura e especialmente concebidos para ele pela vidreira Saint-Gobain.

E, graças ao cuidado colocado neste trabalho feito à medida, o pára-brisas traseiro até manteve o sistema de aquecimento original.

Só quando as portas são abertas é que podem ver-se os milímetros suplementares dos vidros laterais do Porsche 911 Carrera.

Apesar das várias modificações exteriores, não é fácil perceber o que realmente mudou, já que o super desportivo parece igual a qualquer outro.

Se o habitáculo se manteve inalterado, para a carroçaria a Porsche optou por algo mais durável e resistente do que o aço.





A escolha recaiu sobre o Dyneema, um material compósito com o mesmo peso do aço, mas que consegue ser 15 vezes mais forte na absorção dos impactos das balas.

A Porsche testou a blindagem da carroçaria e mostrou que é capaz de suportar projécteis disparados por uma pistola de 9 mm, assim como os de uma poderosa .44 Magnum.





Todas estas transformações tiveram uma influência decisiva no peso do super carro. Enquanto um série 996 Carrera convencional pesa 1.317 quilos, o exemplar em causa chega aos 2.722 quilos; sim, é mais do dobro do peso original!

Apesar dos 1.400 quilos a mais, o Porsche 911 Carrera mantém a mecânica original, apoiado num bloco de 3.4 litros com seis cilindros em linha, capaz de desenvolver 300 cv de potência e um binário de 350 Nm.

Nunca mais houve outro exemplo com estas características por falta de procura, para além do preço excessivo a que chegaria ao mercado.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?