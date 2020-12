Novo Ford Explorer dá PlayStation 5 e é perseguido por zombies e ETs

Zombies, extra-terrestres, um polvo gigante e um robô cheio de malvadeza perseguem o condutor de um SUV, pouco apavorado, pelos campos de Espanha.

Foi desta maneira que a Ford España decidiu promover o lançamento do Ford Explorer Plug-in Hybrid no país de "nuestros hermanos", numa produção repleta de efeitos especiais ao melhor estilo de Hollywood.

O vídeo foi produzido pela subsidiária espanhola da marca americana, em colaboração com a Sony Interactive Entertainment España.

Objectivo? Para além de destacar as características dinâmicas do SUV, realçar que as primeiras unidades serão acompanhadas por uma PlayStation 5 totalmente grátis, uma das prendas mais procuradas neste Natal.

