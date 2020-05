Ford Explorer de 7 lugares chega a Portugal por 84.210 euros

O Ford Explorer, o SUV de sete lugares da marca da oval azul, está a chegara a Portugal e nós já sabemos quanto vai custar.

O Explorer, que passa a ser o maior SUV que a Ford vende no mercado português, está na sua sexta geração e será apenas vendido em Portugal com uma motorização híbrida plug-in, que assenta num bloco V6 EcoBoost de 3.0 litros e num motor eléctrico de 75 kW, para uma potência combinada de 457 cv e 825 Nm de binário, distribuídos pelas quatro rodas através da caixa automática de 10 velocidades que já conhecemos da Ford Ranger Raptor.

São números impressionantes e necessários, ou não estivéssemos nós a falar de um SUV com quase 2500 quilos. Contudo, e apesar do "porte atlético" deste familiar com sete lugares, a Ford reclama uma velocidade máxima de 230 km/h e uma aceleração dos 0 aos 100 km/h em apenas 6 segundos.

O novo Ford Explorer Hybrid conta com uma bateria de iões de lítio de 13,6 kWh que garante uma autonomia eléctrica de 42 quilómetros, de acordo com o ciclo WLTP. Quanto aos consumos e emissões, a Ford anuncia médias de 3,1 l/100 km e 71 g/km de CO2.

A gestão da capacidade da bateria pode ser feita de várias formas, com recurso aos vários modos deste Explorer. Existem um EV Auto, EV Now, EV Later e EV Charger, sendo que para carregar a bateria numa tomada doméstica de 230 V demora 5h50min. Contudo, este tempo cai pra as 4h20min com a WallBox Ford Connected.

Com 5,063 metros de comprimento, 2,004 metros de largura e 1,783 metros de altura, escusado será dizer que o Ford Explorer Plug-In Hybrid é um automóvel enorme. A distância entre-eixos de 3,025 metros faz com que o habitáculo seja muito espaçoso, com a marca da oval azul a anunciar uma distância para os ombros de 1,388 metros para a terceira fila de bancos.

Quanto à bagageira, está fixada nos 240 litros para quem estiver na configuração de sete lugares. Porém, com os bancos da terceira fila rebatidos este número cresce até aos 635 litros. Com os bancos da segunda e terceira filas rebatidos o volume de carga sobe para uns vastos 2274 litros. A somar a isto, o habitáculo conta ainda com vários espaços de arrumação que somam mais 123 litros de capacidade.

Graças ao modem FordPass Connect, e recorrendo à aplicação FordPass, é possível consultar a carga da bateria, encontrar postos de carregamento, trancar e destrancar as portas e ainda saber a localização do veículo no nosso smartphone.

No capítulo da segurança destaca-se o Controlo de Velocidade Adaptativo com Stop & Go, o sistema de reconhecimento de Sinais de Velocidade e Centragem de Faixa e o Assistente de Travagem em Marcha Atrás. A isto ainda se soma o Hill Descent Control, para as descidas mais complicadas, e claro, o Sistema de Gestão de Tracção que nos permite "navegar" entre vários modos de condução: Normal, Sport, Trail, Slippery, Tow/Haul (pode rebocar até 2500 quilos), Eco, Deep Snow e Sand.

Quando chega a Portugal?

O novo Ford Explorer Plug-In Hybrid já está disponível no mercado português com um preço de 84.210 euros e com dois níveis de equipamento: Platinum e ST-Line. O primeiro, tal como o nome sugere, privilegia a elegância e o requinte, ao passo que o segundo é mais desportivo.





