Nissan ao ataque eléctrico: conheça os novos Micra e Leaf

Assim, de repente e sem qualquer pré-aviso, a Nissan revela esta quarta-feira as formas do Leaf de terceira geração, e saúda o regresso do Micra mas apenas como 100% eléctrico.

Pelo meio, a insígnia japonesa anuncia a reactualização da tecnologia e-Power para o Qashqai, e confirma para o próximo ano a terceira geração do Juke em modo totalmente electrificado.

As informações técnicas são ainda muito escassas mas o anúncio dos novos modelos electrificados para a Europa faz parte duma actualização de produtos alargada a todo o planeta.

Regressos aplaudidos

Novidade absoluta é o regresso do Nissan Micra ao território europeu antes deste ano terminar mas agora como 100% eléctrico.

A suportá-lo está a mesma plataforma modular AmpR Small em que são construídos os Renault 5 E-Tech e Alpine A290.

Previsivelmente, o citadino terá os mesmos propulsores do R5, com 95, 122 e 150 cv de potência, alimentados por baterias de 40 ou 52 kWh para uma autonomia combinada superior a 400 quilómetros.

Mais apetecível será a terceira geração do Leaf, agora "transfigurado" num crossover compacto como mandam os novos tempos.

Desenvolvido sobre a mesma plataforma CMF-EV em que é construído o Ariya, significa que poderá equipar os mesmos acumuladores de 63 e 87 kWh para mais de 500 quilómetros entre carregamentos.

e-Power mais evoluído

A Nissan dá um passo em frente com a actualização neste ano da tecnologia e-Power que equipa os SUV Qashqai e X-Trail.

As mudanças visam melhorar o nível de emissões poluentes, aliando a eficiência ao refinamento para oferecer uma experiência de condução ainda mais próxima ao dum carro 100% eléctrico.

Para o próximo ano está prevista a terceira geração do crossover Juke como puro eléctrico, tendo como base o protótipo Hyper Punk que a Nissan revelou em Outubro de 2023 no Japan Mobility Show.

