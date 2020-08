MotoGP vai à montanha-russa do Autódromo do Algarve

Já restavam poucas dúvidas mas elas foram esta segunda-feira desfeitas em definitivo pela própria organização do Mundial de MotoGP.

O Autódromo Internacional do Algarve vai receber a última prova da competição no fim-de-semana de 20 a 22 de Novembro… e as primeiras emoções podem já ser sentidas em vídeo!

Será uma oportunidade para ver ao vivo Miguel Oliveira a acelerar no circuito de Portimão, depois de ter conseguido, no domingo, um brilhante sexto lugar no circuito de Brno, no Grande Prémio da República Checa.

Aliás, o piloto português da Red Bull KTM Tech 3 foi um dos primeiros a reagir no Instagram mal a notícia foi dada a pela própria organização, a meio da tarde, naquela rede social.

Já Jorge Viegas, presidente da Federação Internacional de Motociclismo, afirmou o seu orgulho por a prova rainha de duas rodas regressar ao nosso país, oito anos após o último grande prémio no Autódromo do Estoril, em Maio de 2012.

A organização da competiçãotambém não é comedida a justificar a escolha do Autódromo Internacional do Algarve, para encerrar a época do Mundial de MotoGP para receber.

"O Algarve Motorsports Park é um complexo de vanguarda que ostenta o impressionante autódromo, uma pista de karts, um parque ‘off-road’, um hotel, um complexo de apartamentos, um parque tecnológico e um complexo desportivo".

Marcado pelas suas 15 curvas, nove das quais à direita e seis à esquerda, a "ondulação" da pista de Portimão é considerada incrível. "Há uma justificação para ser chamada a montanha russa da alta velocidade; é uma verdadeira emoção para pilotos e espectadores.

Michael van der Mark, piloto da Pata Yamaha WorldSBK Official Team, descreveu o circuito como "um dos mais exigentes de todos os tempos".

Curvas fechadas, curvas rápidas e uma longa recta "para os pilotos esticarem as pernas das suas máquinas antes de uma descida única para a curva 1", elogia a organização, ao sublinhar que tem todos os ingredientes necessários para um fim-de-semana de acção fantástico.

