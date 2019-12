Hamilton rendido à moto de Rossi: “Melhor dia de sempre”

Lewis Hamilton, actual campeão do mundo de F1, e Valentino Rossi, hexacampeão do MotoGP, trocaram de papéis e uniram os mundos - distintos! - das motos do MotoGP e dos monologares da Fórmula 1.

Esta troca aconteceu na passada segunda-feira, em Valência, mas as primeiras imagens só apareceram esta quarta-feira no Twitter. Hamilton, que pilotou a Yamaha M1 do piloto italiano, foi o primeiro a reagir nas redes sociais: "Os últimos dias foram os mais épicos da minha vida", explicou. "Estou muito ansioso por partilhar tudo com vocês", acrescentou.

"Ainda não há notícias sobre o que eu e o Valentino estamos a fazer, mas tudo o que posso dizer é que foi épico. Nós os dois fomos fantásticos, não houve nenhum problema e tivemos o melhor dia de sempre", acrescentou o britânico da Mercedes-AMG Petronas, nas "Stories" do seu Instagram.

As imagens oficias vão fazer parte de um documentário que será publicado pela Monster Energy, marca de bebidas energética que patrocina estes dois pilotos.