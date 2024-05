Morgan Midsummer: um sonho retrofuturista para celebrar o solstício de Verão

Quem não gostaria de abraçar o vento com um descapotável retrofuturista em profundo "desacordo" com o visual mais contemporâneo dos carros que circulam nas nossas estradas?

O novíssimo Morgan Midsummer pode ser a escolha ideal, nem que seja por a insígnia britânica ter escolhido a Pininfarina para o desenhar nesta parceria inédita.

A escolha do nome para este roadster também não é inocente já que, para além de referir-se ao solstício de Verão, também homenageia a colina sobranceira às instalações fabris do construtor.

E, a distinguir cada um dos 50 exemplares desta série muito limitada está o emblema Pininfarina Fuoriserie, uma estreia num desportivo de produção.

Piscar de olhos ao passado

Com uma estética muito refinada, a realçar o Morgan Midsummer está um pára-brisas duplo mínimo e uma linha de cintura ininterrupta ao nível das portas, sem ignorar a popa muito alongada.

A área frontal também foi totalmente revista, com a grelha e o divisor prateados, assim como os faróis e o capô com as saídas de ar em forma de teclas de piano, a serem específicos deste roadster.

Já os painéis oscilantes em aço inoxidável recordam alguns das primeiras concepções estéticas da Pininfarina na primeira metade do século XX.

Sendo as madeiras nobres fulcrais na construção de qualquer Morgan, essa aposta não poderia ser ignorada no Midsummer.

A parte superior do habitáculo é revestida em teca até as portas, sem esquecer a moldura do tabliê e toda a consola central, onde sobressaem os manípulos do travão de mão e do selector de marchas.

Menos feliz parece ter sido a opção por um volante com um desenho demasiado moderno (mas sem botões), a entrar em total contraste com a restante decoração.

Potência para desfrutar

"Escondido" sob o capô está o clássico bloco turbo de 3.0 litros da BMW sem qualquer electrificação mas desconhecem-se os números sobre o seu desempenho.

Se tiver as mesmas afinações do que equipa o actual Morgan Plus Six, poder-se-á contar com 340 cv e 500 Nm passados às rodas traseiras através de uma caixa automática ZF de oito relações.

Com um peso de 1.000 quilos, o amortecimento é assegurado por amortecedores ajustáveis Nitron, a que se somam jantes forjadas de 19 polegadas mais leves, "calçadas" por pneus Michelin Pilot Sport 5.

Infelizmente, o Morgan Midsummer não vai chegar a tempo de celebrar o solstício deste Verão, já que a produção dos 50 exemplares previstos só arranca no Outono.

Desconhece-se o preço milionário do roadster, que nem chegará aos concessionários em 2025: todos eles já estão reservados para clientes escolhidos a dedo em apresentações privadas.

