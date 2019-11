James May, apresentador do programa "The Grand Tour", comprou mais um automóvel e voltou a apresenta-lo o YouTube, tal como tinha feito no início do mês, quando apresentou ao mundo o seu novo Tesla Model S 100D.

Tal como aconteceu com esse eléctrico, May cobriu a sua nova máquina e convida-o a adivinhar o que está por baixo. Será que consegue? Venham daí essas apostas…