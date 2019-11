James May tem novo carro. Consegue adivinhar qual é?

James May, conhecido apresentador do "The Grand Tour", comprou um novo automóvel e decidiu apresentá-lo ao mundo através do YouTube.

Por esta altura já deverá ter carregado no "play" e percebido que se trata de um Tesla Model S, apesar da capa com um logo da Ferrari. May já tinha testado este eléctrico e na altura até revelou que para si este era "o melhor muscle car alguma vez produzido nos Estados Unidos".

Além de revelar o seu novo Model S, este novo vídeo também permitiu uma "espreitadela" à garagem do famoso "Captain Slow", que conta com automóveis tão distintos quanto um Ferrari 308 GTB, um BMW i3 e um Alpine A110, isto já para não falar das várias motos.