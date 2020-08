Lewis Hamilton vence GP Espanha e alarga vantagem para Max Verstappen

Lewis Hamilton não deu quaisquer hipóteses à concorrência no Grande Prémio de Espanha em Fórmula 1 disputado no domingo, naquela que foi a sua quarta vitória da época.

O líder do Mundial bateu o recorde detido por Michael Schumacher na lista dos pilotos com mais presenças no pódio: 156, mais um do que o ex-piloto alemão!

Ao volante do Mercedes, o britânico largou da pole position e, com uma estratégia de duas paragens nas boxes, levou de vencida Max Verstappen.

O volante holandês da Red Bull Racing, seu concorrente mais directo na disputa do campeonato mundial de pilotos, terminou na segunda posição a mais de 24 segundos de distância.

Valtteri Bottas, também da Mercedes, fechou a corrida no terceiro posto, lugar que também ocupa na tabela da competição.

Quanto à Ferrari, depois de uma qualificação para esquecer no sábado, apenas conseguiu colocar Sebastian Vettel na sétima posição, enquanto Charles Leclerc foi obrigado a desistir.

A seis provas do fim do Mundial de Fórmula 1, que termina em Portimão a 25 de Outubro, com o GP Portugal no Autódromo Internacional do Algarve, Lewis Hamilton soma 132 pontos.

Max Verstappen mantém-se no segundo lugar com 95 pontos, mas viu a distância para o britânico alargar-se para 37, enquanto Valtteri Bottas, na terceira posição, soma 89 pontos.

No Mundial de construtores, a Mercedes lidera confortavelmente com 221 pontos, com a Red Bull Racing na segunda posição com 135 pontos.

