F1: Hamilton furou na última volta mas venceu o GP da Grã-Bretanha

Lewis Hamilton (Mercedes) conquistou este domingo o GP da Grã-Bretanha em Fórmula 1 num final de corrida emocionante, já que o piloto britânico teve um furo na última volta mas mesmo assim conseguiu chegar à meta à frente do holandês Max Verstappen (Red Bull), que foi segundo, escreve o "Record".



Hamilton, que largou da pole position, dominou e somou assim a terceira vitória consecutiva da temporada, 87.ª da carreira - fica a 4 de igualar o recorde do alemão Michael Schumacher -, e 7.ª no traçado de Silverstone, reforçando assim a liderança do Mundial de pilotos. Charles Leclerc (Ferrari) completou o pódio daquela que foi a 4.ª prova do campeonato.



Com este triunfo, Hamilton passa a somar 88 pontos e tem 30 de vantagem face ao segundo classificado do Mundial, o finlandês Valtteri Bottas (Mercedes), que foi 11.º na corrida deste domingo porque, tal como o companheiro de equipa, teve um furo nas voltas finais. Max Verstappen, que somou um ponto extra por ter feito a volta mais rápida da corrida, é terceiro do Mundial com 52 pontos.





After an absolutely crazy final two laps, confirmation of Lewis Hamilton's seventh win at Silverstone



And the first one by crossing the line with a puncture!#BritishGP #F1 pic.twitter.com/ueDrd5BwOo — Formula 1 (@F1) August 2, 2020