João Félix ao volante celebra potência do BMW M8 Competition

Como é que se valoriza um super desportivo junto dos potenciais clientes? Ter figuras famosas ao volante é uma boa estratégia para o conseguir!

João Félix é um dos exemplos mais recentes, com o jovem internacional português a revelar as qualidades do BMW M8 Competition nas InstaStories esta quinta-feira.

Desconhece-se se o bólide é a mais recente aquisição do avançado do Atlético de Madrid, esta semana diagnosticado com a Covid-19, mas tudo indica que não seja o caso.

Aparentemente, limitou-se a desfrutar da sua potência e conforto, como o próprio assinala no vídeo publicado no Instagram, a promover o concessionário de que deverá ser "embaixador".

E não ficará desiludido já que o BMW M8 Competition desenvolve 625 cv e 750 Nm a partir do bloco V8 biturbo de 4.4 litros, que o atiram em 3,2 segundos dos 0 aos 100 km/hora.

Aliado a uma transmissão M Steptronic de oito velocidades com Drivelogic, a potência do motor é "canalizada" para a estrada através do sistema de tracção integral M xDrive.

