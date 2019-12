James May põe Tesla Model S e Toyota Mirai frente a frente

É a mais recente prenda de Natal que James May ofereceu aos leitores do portal Drive Tribe: uma análise "científica" a dois dos mais recentes modelos que adquiriu para compor a sua garagem automóvel.

Captain Slow, assim é cognominado o actual apresentador da série The Grand Tour depois de ter passado anos no Top Gear, pôs frente a frente o eléctrico Tesla Model S 100D e a primeira versão do Toyota Mirai movido a hidrogénio.

Ambos os modelos, apontados como dos mais inovadores que existem no mercado em termos tecnológicos, têm abordagens completamente radicais.

May aponta o ágil desempenho do Model S 100D, graças aos dois motores eléctricos montados nos dois eixos, o enorme ecrã táctil e a ausência de botões.

Já o Mirai tem um painel de instrumentos mais convencional, bem perto da base do pára-brisas, e um motor eléctrico montado no eixo dianteiro.

Em termos de potência, a proposta da Tesla também parece bater aos pontos o modelo da Toyota. Equipado com uma bateria de 100 kWh e uma potência de 490 cv, oferece uma autonomia a rondar os 530 quilómetros. Melhor ainda: faz 4,3 segundos dos 0 aos 100 km/hora e atinge os 250 km/hora de velocidade máxima.

O modelo japonês, com apenas 154 cv de potência, tem a desvantagem de apenas atingir os 174 km/hora de velocidade máxima, para uma autonomia em redor dos 500 quilómetros.

O Toyota Mirai, no entanto, tem uma vantagem assinalável em relação ao Tesla Model S 100D: o tempo de recarregamento é inferior a cinco minutos face à meia hora para recarregar 80% da bateria eléctrica. Agora, o problema é encontrar uma estação de serviço de hidrogénio!

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?