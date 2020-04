Fórmula 1 já tem calendário para o Mundial deste ano

O Mundial de Fórmula 1 deste ano tem sido fortemente afectado pela pandemia de COVID-19, com vários Grandes Prémios a serem adiados e outros mesmo adiados, como é o caso do G.P. do Mónaco, que pela primeira vez desde 1954 não se realiza.

Depois das corridas do Bahrain, Vietname, China, Países Baixos, Espanha e Canadá terem sido adiados, e de as provas da Austrália, Mónaco e França terem sido canceladas, Chase Carey, CEO da Fórmula 1, resolveu avançar com um calendário provisório para o Mundial de F1 deste ano.

De acordo com Carey, o calendário deste ano pode ter entre 15 e 18 Grandes Prémios, sendo que o primeiro deverá ser o da Áustria, na "casa" da Red Bull Racing, a disputar no próximo dia 5 de Julho.