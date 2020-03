COVID-19: GP do Mónaco em Fórmula 1 não se vai realizar em 2020

GP de Espanha, Holanda e Mónaco tinham adiados, e no mesmo dia em que se ficou a saber que o Príncipe Alberto do Mónaco acusou positivo no teste ao coronavírus.





O Automobile Club de Monaco acaba de anunciar que o Grande Prémio do Mónaco em Fórmula 1 não se vai realizar em 2020, por culpa do crescente surto de COVID-19 que se vive um pouco por todo o mundo e, como tal, por não estarem reunidadas condições para a sua realização.Esta confirmação chega pouco depois do anúncio de que osRecorde-se que esta é a primeira vez desde 1954 que o Grande Prémio monegasco não se realiza.