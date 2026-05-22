Emoções extremas: Mercedes-AMG GT Coupé 4 Portas entra em modo hiper eléctrico

Já não era sem tempo: depois de muitos aperitivos, logo evidente pela revelação do habitáculo, está finalmente apresentado o violento Mercedes-AMG GT Coupé 4 Portas puramente alimentado a electrões.

E não, não é nada pequeno o super desportivo de produção evoluído do Concept AMG GT XX Concept: são 5,09 metros de comprimento por 1,96 de largura e 1,41 de altura, com os dois eixos a ficarem separados por 3,04 metros de distância.

Imponente quanto baste, os técnicos da firma de Affalterbach merecem os melhores elogios pelo impacto que lhe conseguiram imprimir tanto na potência dos seus motores como no dinamismo que o chassis oferece.

Bruto quanto baste

A ficha técnica Mercedes-AMG GT Coupé 4 Portas é sublime quanto baste: três motores axiais específicos, com um montado no eixo dianteiro e dois nas rodas traseiras, para passarem ao solo até 600 kW (816 cv) e 1.800 Nm.

Todo este poder refere-se à versão mais dócil, "representada" pelo Mercedes-AMG GT 55, mas suficientes para libertarem esta "besta" de 2.460 quilos em 2,5 segundos dos zero aos 100 km/hora, sendo um pormenor os 300 km/hora de velocidade de ponta.

Para os mais puristas que não ficaram surpreendidos com esta proposta, poderão sempre optar pelo diabólico Mercedes-AMG GT 63 com os seus brutos 860 kW (1.169 cv) e 2.000 Nm.

Esta potência e binário, dignos dum hiper desportivo, disparam-no dos zero aos 100 km/hora nuns ínfimos 2,1 segundos, mantendo-se os 300 km/hora de velocidade máxima, desde que ambos estejam equipados com o Driver’s Package.

E depois é a acção do sistema de tração integral AMG Performance 4MATIC+, com os motores completamente desacoplados para permitirem a máxima variabilidade de distribuição do binário entre os eixos dianteiro e traseiro.

Além disso, a vectorização de binário distribui individualmente a força de tracção entre as duas rodas traseiras, para proporcionar o máximo prazer de condução com um elevado nível de segurança.

11 minutos a carregar

A dar poder a ambas as versões do "eléctrico" alemão está a mesma bateria de 106 kWh úteis para uma autonomia combinada em redor dos 700 quilómetros.

O trunfo, no entanto, está mesmo na combinação das suas células cilíndricas com arrefecimento directo e na arquitectura de 800 volts da plataforma AMG.EA.

Com uma potência máxima de carregamento de 600 kW DC com o carregador opcional AMG Performance, é capaz de carregar o acumulador de dez a 80% em 11 minutos, ou recuperar mais de 460 quilómetros de autonomia em apenas dez minutos!

"Colagem" ao solo

A "equilibrar" estes números quase obscenos está um chassis AMG Active Ride Control com estabilização semi-activa, rodas traseiras direccionais capazes de girarem até 6 graus, e sistema aerodinâmico activo AeroKinetics.

Esta solução inclui dois elementos opcionais sob a carroçaria, com o Venturi Package a criar um efeito de succção para "colar" ainda mais o super desportivo à estrada, enquanto o Efficiency Package inclui um aerofólio traseiro e um difusor activos.

E, para quem abomina os "eléctricos" demasiado assépticos, o Mercedes-AMG GT Coupé de quatro portas até reproduz o som dum V8 semelhante ao do AMG GT R com as respectivas simulações de trocas de marcha; basta accionar o AMGFORCE S+!

O hardware e software que equipa o bólide é controlado pelo AMG Race Engineer Core, um processador de alta velocidade que permite ajustar a dinâmica de condução através de três controlos giratórios montados na consola central.

Interior emocionante

Se por fora é inegável a brutalidade visual exibida pelo Mercedes-AMG GT Coupé 4 Portas, o habitáculo opta antes por privilegiar as boas emoções ao volante com um toque de diversão.

A definir o posto de condução está um visor contínuo a juntar o painel de instrumentos de 10,2 polegadas e o ecrã multimédia de 14 polegadas inclinado para o condutor, a que se junta um segundo ecrã para o acompanhante com a mesma diagonal.

Bancos desportivos envolventes forrados a Alcantara sob um amplo tecto panorâmico e um piso recortado para proporcionar o maior espaço possível para as pernas dos convivas nos assentos traseiros completam o cenário.

Apresentado que está o novo Mercedes-AMG GT Coupé de quatro portas, resta agora saber como ele se comportará na estrada, sem esquecer os preços , que deverão ser obviamente milionários, e a data de chegada aos concessionários.

Texto: P.R.S.

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