Destrói desportivo para não ser rebocado

Ter o desportivo rebocado pelas autoridades não é a melhor das visões mas tentar fugir com ele quando está preso ao reboque é um verdadeiro hino à estupidez.

A situação aconteceu na última semana, embora não se saibam os contornos da história que levou à "apreensão" na rua de uma localidade americana.

No vídeo publicado no Reddit percebe-se que o proprietário faz tudo para impedir que o carro seja rebocado… ao ponto de quase destruí-lo assim como ao guincho do reboque!

De acordo com a publicação naquela rede social, o condutor terá causado mais de mil euros de prejuízos no desportivo.

Contudo, pelos pedaços que se vão separando do carro à medida que acelera, acredita-se que o valor da reparação venha a ser bem superior.

