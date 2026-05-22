Confirmado: Citroën 2 CV está de volta à estrada

Parece que agora é que é: a "pedido" de várias "famílias", o Citroën 2 CV está de volta às estradas europeias como um "eléctrico" acessível a todos, mais dum ano passado sobre a negação deste projecto pela construtora francesa.

O anúncio foi um dos pontos de referência do plano estratégico FaSTLAne 2030, revelado quinta-feira pela Stellantis, numa reinterpretação do modelo original para o dia a dia urbano.

"Tal como o modelo original democratizou a mobilidade, o novo 2 CV voltará a encantar a mobilidade eléctrica para uma nova geração, graças a um modelo muito desejável", assume Xavier Chardon, director executivo insígnia francesa.

Acessibilidade, leveza, praticidade, versatilidade e um carácter distintivo sem igual nas estradas é como a Citroën distingue o futuro 2 CV a electrões.

A ambição é clara, sublinha a marca: imaginar o ícone do futuro mantendo-o fiel às especificações iniciais do TPV que originou o 2 CV, "pois a verdadeira inovação não consiste em acrescentar sempre mais, mas concentrar-se no que realmente importa".

Infelizmente, só em Outubro se conhecerão mais detalhes deste projecto quando for revelado ao público no salão automóvel de Paris.

Texto: P.R.S.

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