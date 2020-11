Carro novo: João Félix tem um BMW X6 M

João Félix mostrou ontem nas InstaStories o mais recente "quatro rodas" com que irá exibir-se nas estradas: um potente BMW X6 M para extravasar as suas emoções fora de campo.

Equipado com um bloco V8 biturbo de 4.4 litros, o SUV coupé da marca germânica oferece uns singelos 600 cv e 750 Nm.

Toda aquela potência e binário é "passado" às quatro rodas por uma transmissão automática M Steptronic de oito relações.

As acelerações prometem encostar o avançado do Atlético de Madrid ao banco: 3,9 segundos dos 0 aos 100 km/hora, com a velocidade máxima limitada a 250 km/hora.

Desconhece-se se o SUV está montado com o pack opcional M Driver mas se assim for, o desempenho dispara para 270 km/hora.

O SUV desportivo pode ser o início de uma coleção automóvel para João Félix, que tem em Cristiano Ronaldo um dos seus expoentes máximos.

