Capitão do Aston Villa multado em 91 mil euros e proibido de conduzir nove meses

Uma multa superior a 91 mil euros e a proibição de conduzir nos próximos nove meses. Foi esta a sentença dada a Jack Grealish por condução perigosa, como reflecte o vídeo publicado esta terça-feira no Twitter pela polícia de West Midlands.

Tudo aconteceu a 29 de Março, em Birmingham, numa altura em que o Reino Unido estava em estado de isolamento devido à pandemia da Covid-19.

Nas horas seguintes, várias fotografias e vídeos surgiram nas redes sociais, alegadamente registados no dia do incidente, com o capitão do Aston Villa a aparecer de chinelos na rua aparentemente embriagado.

A justiça britânica oficializou a acusação ao médio inglês de 24 anos a 18 de Junho, que confirmou ser ele o responsável pelo episódio, tendo sido ouvido em tribunal a 25 de Agosto.

Segundo a imprensa britânica, Grealish terá ido a uma festa na casa de Ross McCormack, também ele futebolista, mas actualmente sem clube, antigo colega de equipa no Aston Villa.

O incidente ocorreu apenas um dia depois de o médio inglês ter publicado um vídeo nas redes sociais a pedir aos adeptos para ficarem em casa e cumprirem as regras de isolamento.

Entretanto, o temerário médio da selecção inglesa foi de novo filmado em Outubro em excesso de velocidade numa auto-estrada britânica por um carro da polícia descaracterizado.

Esta terça-feira, a polícia de West Midlands divulgou as imagens de ambos os momentos na sua conta do Twitter, e as penalizações impostas ao internacional inglês.

