Lamborghini de Benjamin Mendy do Manchester City pode ser destruído

O Lamborghini Aventador SVJ de Benjamin Mendy pode estar prestes a sujeitar a sua resistência ao camartelo de uma sucata automóvel britânica nos próximos dias.

A história, avançada pelo diário britânico The Sun, é insólita quanto baste. O defesa do Manchester City viu o super desportivo com matrícula francesa apreendido a 15 de Novembro pela polícia em Prestbury, Chesire.

Em falta estava o seguro automóvel válido no Reino Unido, infracção que se agravou quando Mendy percebeu que a carta de condução francesa também não estava regularizada para conduzir no país.

Recorde-se que o campeão do Mundo francês comprou o bólide italiano antes de transferir-se, por 57 milhões de euros, do AS Mónaco para os cityzens em Julho de 2017.

O internacional corre agora contra o tempo. Três semanas passadas, ainda não conseguiu reunir toda a documentação necessária para resgatar o bólide.

A questão é que a polícia apenas guarda em "depósito", por 15 dias, os carros apreendidos em operações de fiscalização.

Depois, ou leva-os a leilão ou endereça-os a uma estação de reciclagem automóvel para serem desmantelados.

"A polícia sabe que Mendy quer o Lamborghini de volta, e até fica feliz por devolvê-lo, mas primeiro terá de ter toda a papelada necessária", explicou uma fonte do jornal.

O super modelo em questão é um dos 900 exemplares construídos desta série, e o preço ultrapassa os 520 mil euros.

A dar-lhe força está um bloco V12 atmosférico de 6.5 litros com 770 cv de potência que o dispara aos 100 km/hora em 2,8 segundos para uma velocidade de 350 km/hora.

