Calar os críticos: SSC Tuatara vai repetir recorde mundial de velocidade

Não têm sido fáceis as últimas semanas para a SSC, depois de ter visto colocado em dúvida o recorde mundial de velocidade conseguido pelo seu Tuatara.

A marca, conseguida por um híper carro de produção, bateu os 532,7 km/hora numa estrada estadual nos arredores de Las Vegas, no mesmo troço onde três anos antes o Koenigsegg Agera RS tinha conseguido 447 km/hora.

Poucos dias depois, no entanto, vários especialistas apontaram inconsistências estranhas no vídeo oficial divulgado pelo construtor americano, mostrando que o híper bólide iria, provavelmente, muito menos depressa do que o anunciado.

Nem a organização que mediu a velocidade por GPS, nem mesmo o piloto Oliver Webb pareceram preparados para defenderem a veracidade do registo.

Vendo a marca que fundou a ser vista como trapaceira, Jerod Shelby, respondeu pessoalmente este fim-de-semana nas redes sociais às críticas feitas, afirmando que as dúvidas levantadas se deveram a um problema na edição do vídeo que registou o recorde de velocidade.

E, para rebater todas as dúvidas, o patrão da SSC afirmou que o Tuatara fará uma nova demonstração… desta vez à frente de todos os críticos!

