Koenigsegg Jesko Absolut será o mais rápido de sempre. Rumo aos 500 km/h!

Além de apresentar o Gemera, o seu primeiro automóvel com quatro lugares, a Koenigsegg também revelou ao mundo o Jesko Absolut.



Era a segunda surpresa da marca sueca para o Salão Automóvel de Genebra, que acabou por ser cancelado, e segundo Christian von Koenigsegg, o seu fundador e CEO, este será mesmo o modelo mais rápido que a Koenigsegg alguma vez vai produzir.

Equipado com o mesmo motor V8 biturbo de 5.0 litros do Jesko "convencional", este Jesko Absolut produz 1600 cv de potência e 1500 Nm de binário máximo. Este motor está ainda associado a uma caixa de nove velocidades e conta com sete embraiagens, tudo para se aproximar da barreira dos 500 km/h.

Mas o maior trunfo para chegar a estes números estratosféricos é mesmo a aerodinâmica. A variante Absolut é 85 mm mais longa do que o Jesko "convencional" e foi redesenhada de forma a aproximar-se da forma de uma gota de água.

A enorme asa traseira desapareceu e deu lugar a duas "barbatanas", e as jantes traseiras são fechadas, para uma maior aerodinâmica. O resultado de todos estes esforços é um coeficiente aerodinâmico de apenas 0,278 Cx e uma força descendente de apenas 150 kg. Recorde-se que o Jesko "normal" consegue gerar 1400 quilos de "downforce".

Ainda não se sabe qual a velocidade máxima que o Jesko Absolut vai alcançar, mas a marca sueca já confirmou que o vai colocar à prova assim que reunir as condições ideais.



Recorde-se que em Setembro do ano passado a Bugatti levou o Chiron aos 490,484 km/h, na pista de testes de Ehra-Lessien, na Alemanha, com Andy Wallace ao volante. Isto obriga-nos a assumir que a Koenigsegg vai "atacar" a mítica marca dos 500 km/h. Resta-nos aguardar!