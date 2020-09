Bode ataca carro da polícia… e ninguém consegue pará-lo!

Situação insólita mas excelente para soltar umas boas gargalhadas. Um bode conseguiu entrar dentro de um carro da polícia e lançar o caos!

O caso aconteceu na Geórgia, nos Estados Unidos, no primeiro dia de Setembro, e é digna de ser vista.

No vídeo que o agente do condado de Douglas filmou, com a câmara que é obrigado a usar no corpo, vemo-lo a chegar de carro a uma moradia perdida no meio do campo.

Encaminha-se para a casa onde vai entregar uns documentos mas, antes que lhe abram a porta, apercebe-se de um intruso inesperado.

Um bode aproveitou a porta do carro aberta para entrar e começar a comer os documentos que estavam no banco do pendura.

O agente bem tenta arrancá-lo de dentro da viatura, uma tarefa que se revela cruel como se pode ver no vídeo.

O animal começa a dar-lhe cornadas com os chifres e até consegue deitá-lo ao chão, até o polícia conseguir dominar a situação.

