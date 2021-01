BMW M1 que já foi de Paul Walker está a leilão

O nome de Paul Walker continua a ser um chamariz para impulsionar o valor de super carros excepcionais, e este BMW M1 é o exemplo mais recente.

O portal Bring a Trailer está a aceitar ofertas para este super desportivo que já foi conduzido pelo malogrado actor da saga Velocidade Furiosa, com o último lance a situar-se pouco acima dos 320 mil euros.

Com apenas 6.800 quilómetros no hodómetro, este BMW M1 é um dos 453 exemplares que a marca germânica construiu nos finais dos anos 70.

Em vista estava a homologação do modelo o grupo 5 da FIA, embora alterações posteriores nos regulamentos o tivessem obrigado a correr no grupo 4.

O M1 em questão foi originalmente entregue à BMW Schneider, em 1979, para no início da década seguinte ser modificado pela preparadora AHG.

Equipado com o pack Studie, ganhou a característica pintura tricolor da BMW e novos painéis aerodinâmicos inspirados nos carros de corrida M1. Jantes BBS, escape personalizado e estofos em pele nos bancos deram o remate final ao bólide.

Importado para os Estados Unidos, o super carro fez parte de uma colecção privada até 1995, e, depois de ter passado por várias mãos, foi comprado em 2011 por um coleccionador do Texas.

O BMW M1 esteve exposto na Califórnia, na colecção AE Performance partilhada por Paul Walker e Roger Rodas, antes de ter sido adquirido em 2014 pelo actual proprietário que agora o está a levar a leilão.

Primeiro modelo desenvolvido de raiz pela divisão M da BMW, foi também o primeiro super carro com motor central do construtor de Munique.

Os 355 cv de potência, que a AHG elevou a partir dos 281 cv originais, são dados por um bloco de 3.5 litros com seis cilindros em linha, acoplado a uma transmissão manual ZF de cinco velocidades com diferencial de deslizamento limitado.

O leilão termina no último dia de Janeiro e é uma excelente oportunidade para ter um super desportivo de eleição com as manutenções em dia, independentemente de ter feito parte da colecção da estrela de Velocidade Furiosa.

