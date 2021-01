BMW R 18: um regresso retro-futurista ao estilo Art Déco

Chama-se Spirit of Passion e é a mais recente versão da BMW R 18, do qual só existe este exemplar.

Imbuída de um estilo bem retro-futurista, a mota vai buscar a sua inspiração estética ao movimento art déco.

Recriada pela Kingston Customs, a mota apresenta uma frente que mais se parece com uma locomotiva dos anos 30.

A carroçaria, toda ela feita à mão, apresenta uma pintura negra em contraste com faixas brancas inspirada na BMW R 18 First Edition.

Para além da área frontal exclusiva, o guiador também é personalizado, assim como o guarda-lamas que cobre a roda traseira.

O banco também é único e o escape foi modificado, com os "piscas" da Kellermann e o farol LED embutido na carroçaria. Da versão original mantém-se a suspensão das rodas e o depósito de combustível.

"A BMW R 18 é tão perfeita que a sua tecnologia não foi mexida", explica Dirk Oehlerking, responsável pela preparadora germânica.

"A moldura 100% original é tão sofisticada que nada teve de ser alterada" nesta conversão inconfundível.

Embora não haja dados técnicos da Spirit of Passion, a BMW R 18 First Edition original tem um motor Big Boxer de 1.8 litros e dois cilindros, com 91 cv e 158 Nm.

