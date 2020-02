BMW estreia 'concept' i4 em Genebra e agenda produção para 2021

"Levar a electrificação ao coração da BMW". Simples e directo, é desta maneira que o vice-presidente do grupo de design da marca germânica, elogia o i4 Gran Coupé, o concept car 100% eléctrico que será revelado a 3 de Março no salão automóvel de Genebra.

Para Adrian van Hooydonk, "o design dinâmico, limpo e elegante" deste Gran Coupé "é um BMW perfeito com emissões zero". Infelizmente, o "mel dourado" derramado sobre o desportivo nãoi permite confirmar a 100% as palavras do executivo.

Como já tinha sido avançado pela marca em Novembro, quando revelou o protótipo ainda camuflado, o motor eléctrico do i4 Gran Coupé deverá ter uma potência de 530 cv.

Significa isso que o modelo, que entrará em produção no próximo ano, fará quatro segundos dos 0 aos 100 km/hora, para uma velocidade máxima de 200 km/hora.

O construtor bávaro afirmou, na altura, que foi seu objectivo que a motorização eléctrica reflectisse o poder de um motor V8 mas com um desempenho e uma eficiência significativamente superiores.

A bateria de 80 kWh, capaz de suportar carregamentos até 150 kW, oferecerá uma autonomia em redor dos 600 quilómetros, segundo o ciclo WLTP

Será possível recarregá-la até 80% em 35 minutos, enquanto um recarregamento de apenas seis minutos estenderá a autonomia em 100 quilómetros.

